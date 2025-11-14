Il Galatasaray pronto a coprire d’oro Lookman per portarlo a gennaio a Istanbul

Bergamo, 14 novembre 2025 – Il Galatasaray starebbe preparando l’assalto frontale per portare sul Bosforo il pallone d’oro africano Ademola Lookman, con il parere favorevole del giocatore anglo nigeriano. La notizia che sta aprendo i siti e i quotidiani online turchi arriverebbe direttamente da fonti del club giallorosso: il Galatasaray starebbe convincendo Lookman, o lo avrebbe già convinto, nel ritiro della nazionale della Nigeria, grazie alla mediazione del compagno Viktor Osimhen, da un anno e mezzo stella dei giallorossi di Istanbul. Sul piatto il club turco metterebbe un ricco contratto pluriennale da 9 milioni netti stagionali per il giocatore e la prospettiva appunto di formare una coppia offensiva da sogno tutta nigeriana con il connazionale Osimhen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

