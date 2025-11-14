Il concorso all’aeroporto di Assisi lo vince il figlio del presidente | condannata commissione per esame farsa

Fanpage.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’appello di Perugia ha inflitto sei mesi ai tre commissari che nel 2018 hanno attestato l’assenza di incompatibilità, nonostante tra i candidati ci fosse il figlio del presidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

concorso all8217aeroporto assisi vinceIl concorso all’aeroporto di Assisi lo vince il figlio del presidente: condannata commissione per esame farsa - La Corte d’appello di Perugia ha inflitto sei mesi ai tre commissari che nel 2018 hanno attestato l’assenza di incompatibilità, nonostante tra i candidati ... Segnala fanpage.it

concorso all8217aeroporto assisi vinceVince il concorso ma a giudicarlo c’è pure il padre. L’esame farsa per lavorare in aeroporto: la sentenza sui commissari rimasti zitti - La corte d’appello di Perugia ha ribaltato completamente la sentenza di primo grado, optando per la condanna a sei mesi degli imputati accusati di falso ideologico. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Concorso All8217aeroporto Assisi Vince