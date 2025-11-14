Il concorso all’aeroporto di Assisi lo vince il figlio del presidente | condannata commissione per esame farsa

La Corte d’appello di Perugia ha inflitto sei mesi ai tre commissari che nel 2018 hanno attestato l’assenza di incompatibilità, nonostante tra i candidati ci fosse il figlio del presidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

