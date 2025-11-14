Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 14 novembre ad Affari Tuoi | serie e dove è stato venduto

Ad Affari Tuoi, nella puntata del 14 novembre, è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Ecco quale è il numero del tagliando vincente, la serie e la città di vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi al Teatro Massimo per lo spettacolo "Il 66 - Il biglietto vincente" Un insieme vorticoso di equivoci, bugie e promesse legato al biglietto 66 della lotteria, simbolo di una fortuna ingannevole. Lo spettacolo induce a riflettere sul valore prioritario da assegnare - facebook.com Vai su Facebook

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 14 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Ad Affari Tuoi, nella puntata del 14 novembre, è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri ... Riporta fanpage.it

Premi giornalieri Lotteria Italia 2025, come controllare qual è il biglietto vincente e come partecipare - I premi giornalieri della Lotteria Italia 2025 in attesa dell'estrazione del biglietto da 5 milioni del 6 gennaio: come vedere i ticket vincenti ... Come scrive virgilio.it

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto l’11 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Il biglietto della Lotteria Italia estratto nella puntata di Affari tuoi di martedì 11 novembre è stato venduto a Vittuone (Milano) ... Secondo fanpage.it