Il 60% delle donne uccise si stava separando

E le procedure durano anni: occorrono almeno 12 mesi prima di arrivare davanti a un giudice. Sono soltanto alcuni degli aspetti emersi nel convegno "C'era una volta. il minore senza famiglia. Autodeterminazione, consenso e salute dopo una riforma mancata", organizzato dall'Associazione avvocati matrimonialisti italiani, che si è svolto a Perugia alla presenza di magistrati, avvocati, docenti universitari, psicologi e rappresentanti delle istituzioni.

