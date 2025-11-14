I Labubu arrivano al cinema | Sony è al lavoro sullo sviluppo di un film
Lo studio ha ottenuto i diritti per portare sul grande schermo i personaggi che hanno regalato guadagni record a Pop Mart. Il fenomeno Labubu, i pupazzetti ideati da Kasing Lung, approderà sul grande schermo: tra le fila di Sony è infatti in fase di sviluppo un film. Lo studio ha ottenuto i diritti necessari a realizzare dei progetti legati al marchio e, per ora, non è stato svelato se il progetto sarà animato o live-action. Il fenomeno Labubu Pop Mart ha iniziato a vendere i prodotti del marchio Labubu nel 2019. Lung ha ideato i personaggi in occasione dei suoi racconti della serie The Monsters, ispirata al folklore norreno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
