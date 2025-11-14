I brutti anatroccoli e La Favola di Peter per la rassegna Ci vuole un fiore
GUAGNANOLEVERANO - Dopo l'apertura con The Black Night di Halloween, sabato 15 e domenica 16 novembre entra nel vivo Ci vuole un fiore - Famiglie a teatro. Organizzata nell'ambito dei Teatri del Nord Salento, progetto di Factory Compagnia Transadriatica, riconosciuta dal Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
I brutti anatroccoli e La Favola di Peter per la rassegna “Ci vuole un fiore” - Dopo l'apertura con The Black Night di Halloween, sabato 15 e domenica 16 novembre entra nel vivo Ci vuole un fiore - Riporta lecceprima.it