Ho appena partorito e sto avendo voglia di dolci in modo compulsivo | è normale?

Gravidanzaonline.it | 14 nov 2025

Buongiorno, dopo il parto ho iniziato ad avere voglia di dolci in modo quasi compulsivo, soprattutto di notte durante le poppate. È un bisogno legato agli ormoni o alla stanchezza del periodo? E come posso gestirlo senza rischiare di aumentare troppo di peso? Sono davvero molto stanca e a volte mi sembra di star meglio solo soddisfacendo queste voglie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

