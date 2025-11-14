guida alle location di android per arc raiders in my image quest

Il nuovo aggiornamento di ARC Raiders introduce una serie di novità, tra cui una mappa inedita e nuove quest che approfondiscono le possibilità di esplorazione e combattimento. Con l’apertura dell’area di Stella Montis, sono state aggiunte missioni rivolte a incentivare l’interazione con l’ambiente e l’individuazione di specifici obiettivi, come i robot android. Questi cambiamenti puntano a rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e dinamica, mantenendo un alto livello di sfida per i giocatori.. l’obiettivo di “In My Image”. Tra le novità principali figura la quest “In My Image”, assegnata dal proprietario dell’ Android Clinic, Lance, immediatamente all’avvio di ARC Raiders dopo l’aggiornamento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

