Grand Prix di Judo a Zagabria Elios Manzi conquista il secondo posto nei -66 kg
Zagabria, 14 novembre 2025 – Arriva un doppio podio per l’Italia dal Grand Prix di Judo, nella prima giornata di gare. nella competizione internazionale di Zagabria, Elios Manzi stacca il secondo posto nei -66 kg, mentre Gaia Stella è terza nei -52 kg. Manzi ha delineato un percorso perfetto e ha ottenuto il terzo podio nel circuito. Stella, invece, ottiene il risultato più importante della carriera a livello senior. Foto Emanuele Di FeliciantonioIJF (da coni.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
