Grand Prix di Judo a Zagabria Elios Manzi conquista il secondo posto nei -66 kg

Cdn.ilfaroonline.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zagabria, 14 novembre 2025 – Arriva un doppio podio per l’Italia dal Grand Prix di Judo, nella prima giornata di gare. nella competizione internazionale di Zagabria, Elios Manzi stacca il secondo posto nei -66 kg, mentre Gaia Stella è terza nei -52 kg. Manzi ha delineato un percorso perfetto e ha ottenuto il terzo podio nel circuito. Stella, invece, ottiene il risultato più importante della carriera a livello senior. Foto Emanuele Di FeliciantonioIJF (da coni.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

grand prix judo zagabriaJudo, Elios Manzi e Gaia Stella sul podio nel day-1 del Grand Prix a Zagabria - Finito nell'album dei ricordi il primo giorno di match del Grand Prix di judo a Zagabria. Secondo oasport.it

Grand Prix di judo di Zagabria, brillano gli astri nascenti - A Zagabria, in Croazia, in occasione della prima giornata del Grand Prix di judo, a brillare sono stati soprattutto alcuni volti nuovi La bellissima Zagabria, nel cuore della Croazia, rappresenta una ... Segnala it.euronews.com

Judo, tutti gli italiani al via del Grand Prix di Zagabria: fari puntati su Pirelli, Tavano ed i fratelli Esposito - Da venerdì 14 a domenica 16 novembre si terrà il Grand Prix di Zagabria 2025, terzultimo torneo stagionale del World Tour di judo. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Grand Prix Judo Zagabria