Governo Meloni | siamo squadra affiatata e comunità politica
Roma, 14 nov. (askanews) – “Il vostro affetto ed entusiasmo è energia e benzina, e c’è bisogno di tantissima energia per governare una nazione come l’Italia come merita di essere governata che è quello che stiamo facendo con Matteo e Antonio e Maurizio. Voglio ringraziarli perché non siamo semplicemente una squadra affiatata, siamo una comunità umana e politica. Siamo persone che stanno insieme per scelta con orgoglio qui a Napoli in Campania per sostenere la candidatura di un altro grande militante politico che si chiama Edmondo Cirielli”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Napoli al comizio a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
la Repubblica. . Studenti e collettivi in piazza contro il governo Meloni e a favore della Palestina. In diretta da Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna. - facebook.com Vai su Facebook
Politica italiana, la crescente centralità del governo Meloni. La diffidenza da parte del governo verso ogni forma di controllo, dai giornalisti alla magistratura, e il ruolo dell'opposizione. L'intervista a Massimo Gramellini. la7.it/piazzapulita/v… #Piazzapulita Vai su X
Governo, Meloni: siamo squadra affiatata e comunità politica - (askanews) – “Il vostro affetto ed entusiasmo è energia e benzina, e c’è bisogno di tantissima energia per governare una nazione come l’Italia come merita di essere governata che è quell ... Come scrive msn.com
Cosa vuole fare il governo Meloni con il Piano Casa - Oggi in Commissione Ambiente alla Camera, Matteo Salvini ha illustrato i prossimi passi del Piano Casa annunciato da Meloni ... Si legge su fanpage.it
No Meloni Day, a Bologna tensione al corteo tra collettivi e agenti - In mille allo sciopero studentesco contro governo e guerra. Da ilrestodelcarlino.it