Girolamini la Corte d' Appello riduce le condanne per 6 imputati
Furti nella biblioteca dei Girolamini, la prima sezione penale della Corte d'Appello di Napoli, presidente Eduardo De Gregorio, ha riformato la sentenza di primo grado per 6 degli imputati. I giudici, dopo una lunga camera di Consiglio, hanno dichiarato prescritti alcuni reati e rideterminato le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
