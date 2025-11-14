Giornata Mondiale della Prematurità | più di 25.000 nati pretermine ogni anno in Italia

Più di 500 neonati altamente pretermine presi in carico dal Bambino Gesù negli ultimi 10 anni Ogni anno, nel mondo, quasi 1 neonato su 10 nasce pretermine, prima cioè della 37° settimana di gestazione. In Italia i pretermine rappresentano oltre il 6% dei nuovi nati: bambini spesso vulnerabili, con organi ancora immaturi e un rischio aumentato di complicanze respiratorie, metaboliche e neurologiche. Tra loro, i neonati altamente pretermine – nati prima delle 32 settimane – costituiscono meno del 2% delle nascite, ma incidono in modo importante sulla mortalità infantile e sulla comparsa di morbidità a breve, medio e lungo termine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

