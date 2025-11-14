Giornata mondiale del diabete | incontro all' istituto Ugo per promuovere informazione prevenzione e inclusione

Palermotoday.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giornata mondiale del diabete, celebrata presso l’Istituto comprensivo “Antonio Ugo” di Palermo, ha posto al centro l’impegno dell’Associazione diabetici Vincenzo Castelli della Provincia di Palermo. Un appuntamento dedicato alla prevenzione, all’informazione e alla costruzione di una rete. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

