Gibilterra Montenegro 1-2 Adzic show | il talento della Juve guida si prende la scena e guida la rimonta decisivo anche da calcio piazzato!

Juventusnews24.com | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Luca Fioretti Gibilterra Montenegro 1-2, il Montenegro rimonta e vince: il talento della Juventus Adzic segna il pareggio su punizione, poi Krstovic chiude la gara. Il  Montenegro  vince, ma la notizia più importante per i tifosi della  Juventus  è la prestazione maiuscola di  Vasilije Adzic. La nazionale montenegrina ha battuto  Gibilterra  in trasferta per  1-2  in rimonta, in un match valido per le qualificazioni ai prossimi  Mondiali. Una partita, tuttavia, ormai ininfluente per la classifica, dato che la qualificazione per entrambe le nazionali era  già sfumata da diverso tempo. Nonostante il clima da amichevole, la gara si è rivelata una vetrina importante per il talento della  Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

gibilterra montenegro 1 2 adzic show il talento della juve guida si prende la scena e guida la rimonta decisivo anche da calcio piazzato

© Juventusnews24.com - Gibilterra Montenegro 1-2, Adzic show: il talento della Juve guida si prende la scena e guida la rimonta, decisivo anche da calcio piazzato!

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Gibilterra Montenegro 1 2