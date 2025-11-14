di Luca Fioretti Gibilterra Montenegro 1-2, il Montenegro rimonta e vince: il talento della Juventus Adzic segna il pareggio su punizione, poi Krstovic chiude la gara. Il Montenegro vince, ma la notizia più importante per i tifosi della Juventus è la prestazione maiuscola di Vasilije Adzic. La nazionale montenegrina ha battuto Gibilterra in trasferta per 1-2 in rimonta, in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Una partita, tuttavia, ormai ininfluente per la classifica, dato che la qualificazione per entrambe le nazionali era già sfumata da diverso tempo. Nonostante il clima da amichevole, la gara si è rivelata una vetrina importante per il talento della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gibilterra Montenegro 1-2, Adzic show: il talento della Juve guida si prende la scena e guida la rimonta, decisivo anche da calcio piazzato!