Giallo a Napoli donna morta in casa con ferita in testa | svelata l’identità
Tempo di lettura: 3 minuti Due certezze e tanti dubbi ai quali dare una risposta: è giallo a Napoli per la morte di Nunzia Cappitelli, 51enne trovata senza vita nella sua abitazione, in un mini appartamento al piano terra con una verandina, arredato in maniera essenziale, di piazza Sant’Alfonso a Marianella, periferia nord del capoluogo. Investigatori e inquirenti non si sbilanciano e mantengono aperte tutte le piste, a partire da un possibile femminicidio fino all’incidente. Le certezze sono che la donna aveva una vistosa ferita alla testa e che a terra è stata trovata una bottiglia di vetro finita in frantumi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
? AMSTERDAM La quota comprende: - Volo da Napoli a/r ? - Zainetto - Hotel - Colazione ? - Assistenza H24 Cosa aspetti? Contattaci subito PER INFO: • contattateci in privato; • ?0825792078/ e-mail: [email protected] Ti - facebook.com Vai su Facebook
Giallo a Napoli, donna morta in casa con ferita in testa - Due certezze e tanti dubbi ai quali dare una risposta: è giallo a Napoli per la morte di Nunzia Cappitelli, 51enne trovata senza vita nella sua abitazione, in un mini appartamento al piano terra con u ... Da ansa.it
Orrore a Napoli, donna trovata morta in casa: non si esclude la pista del femminicidio - La 51enne è stata rinvenuta nel suo appartamento a Piscinola con segni di morte violenta. Scrive affaritaliani.it
Napoli, donna trovata morta con segni di violenza sul corpo - Gli agenti di polizia hanno ritrovato il cadavere in un appartamento di piazza Sant’Alfonso, nel quartiere napoletano d ... Scrive msn.com