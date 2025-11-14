Giallo a Napoli donna morta in casa con ferita in testa | svelata l’identità

Tempo di lettura: 3 minuti Due certezze e tanti dubbi ai quali dare una risposta: è giallo a Napoli per la morte di Nunzia Cappitelli, 51enne trovata senza vita nella sua abitazione, in un mini appartamento al piano terra con una verandina, arredato in maniera essenziale, di piazza Sant’Alfonso a Marianella, periferia nord del capoluogo. Investigatori e inquirenti non si sbilanciano e mantengono aperte tutte le piste, a partire da un possibile femminicidio fino all’incidente. Le certezze sono che la donna aveva una vistosa ferita alla testa e che a terra è stata trovata una bottiglia di vetro finita in frantumi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

