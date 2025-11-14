Geoff johns porta redcoat di image comics sul grande schermo

Annuncio di una trasposizione cinematografica basata su un fumetto di DC Comics. Un importante passo nel mondo dell’intrattenimento riguarda la trasformazione di un noto progetto originariamente appartenente al settore dei fumetti in un film di grande rilievo. La notizia si concentra sull’adattamento cinematografico di un’opera molto apprezzata, scritta da uno degli autori più rinomati di DC Comics, e di recente confermato attraverso accordi ufficiali. La vicenda rappresenta un esempio di come le opere indipendenti possano essere protagoniste di produzioni di fascia elevata, ampliando così le possibilità di successo e visibilità nel settore del cinema. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

geoff johns porta redcoatRedcoat di Geoff Johns sul grande schermo - Deadline riporta che Atlas Entertainment e Ghost Machine hanno firmato un accordo per un adattamento cinematografico di Redcoat, serie a fumetti scritta da Geoff Johns e disegnata da Bryan Hitch. Lo riporta lospaziobianco.it

