Gaza è ancora un incubo | l’appello del medico bolognese Giorgio Monti

Bolognatoday.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La testimonianza arrivata da Bologna porta con sé un racconto crudo e lucidissimo su ciò che sta accadendo a Gaza. Giorgio Monti, medico del pronto soccorso del Sant’Orsola e coordinatore della clinica di Emergency nella Striscia, ha partecipato alla presentazione della campagna di raccolta fondi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

