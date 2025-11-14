Gaza è ancora un incubo | l’appello del medico bolognese Giorgio Monti
La testimonianza arrivata da Bologna porta con sé un racconto crudo e lucidissimo su ciò che sta accadendo a Gaza. Giorgio Monti, medico del pronto soccorso del Sant’Orsola e coordinatore della clinica di Emergency nella Striscia, ha partecipato alla presentazione della campagna di raccolta fondi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
