"Io dovrei essere il corrotto, quello che ha percepito, il destinatario finale di questi movimenti di denaro. Questi movimenti di denaro si sono fermati agli avvocati di Sempio ". Così Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia al centro della indagine sulla presunta corruzione legata all'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, ora nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, rispondendo a Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia, il programma in onda su Canale 5. L'ex procuratore Mario Venditti si è poi detto convinto dell'assoluzione di Andrea Sempio, "Oggi mi correggo - ha spiegato -, rileggendo tutti gli atti negli ultimi giorni: mi sarei dovuto fermare a gennaio 2017, non avrei dovuto proseguire nelle indagini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, l'ammissione di Venditti su Sempio: "Mi sarei dovuto fermare prima..."