Galli sul Milan di Sacchi | La squadra italiana più forte di tutti i tempi A Barcellona…

Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha raccontato il suo passato al servizio dei colori rossoneri ma non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Galli sul Milan di Sacchi: “La squadra italiana più forte di tutti i tempi. A Barcellona…”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Per Giovanni Galli il Milan è da scudetto Ai microfoni di Tuttosport, l’ex giocatore rossonero ha rilasciato il suo pensiero sulla rosa di Max Allegri e sul possibile traguardo di fine stagione Parecchie cose sono cambiate dall’anno scorso: una società più acc - facebook.com Vai su Facebook

Galli su Milan-Roma: "I rossoneri non sono i favoriti, questa Roma è forte" Vai su X

Galli lancia il Milan verso l’alto: «Questa squadra è da scudetto, la mano di Max Allegri…» - Le ultimissime sui rossoneri L’ottimo momento attraversato dalla formazione rossonera di Massimiliano Alleg ... milannews24.com scrive

Lotta Scudetto, Giovanni Galli: «Mi aspetto una lotta a quattro con Napoli, Inter e occhio anche alla Juve. Allegri grande allenatore» - Lotta Scudetto, Giovanni Galli fa il suo pronostico a sorpresa: «Mi aspetto una lotta a quattro con Napoli, Inter e occhio anche alla Juve» Giovanni Galli è stato un grande portiere del Milan di Arrig ... Da calcionews24.com

Giovanni Galli ricorda:| 'Il mio Milan impenetrabile' - 'Una delle cose che molti non ricordano è che il Milan di Arrigo Sacchi, prima di essere una squadra votata al gioco d'attacco, era una formazione che subiva pochissimo. Come scrive calciomercato.com