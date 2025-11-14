Frattesi Inter ipotesi addio a gennaio? Pedullà spiega | Nerazzurri arrivati a chiedere anche 50 milioni! Non escludo quello scenario

Inter News 24 . La rivelazione. Il futuro di Davide Frattesi resta al centro del dibattito di mercato, dato il suo scarso impiego nell’Inter di Cristian Chivu. Sulla situazione è intervenuto l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che sul proprio canale YouTube ha analizzato i possibili scenari, frenando però sulle ipotesi di un addio facile. Pedullà ha ricordato che Frattesi è un giocatore che da 3-4 sessioni di mercato sembra poter partire, con l’Inter che in passato è arrivata a valutarlo anche 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, ipotesi addio a gennaio? Pedullà spiega: «Nerazzurri arrivati a chiedere anche 50 milioni! Non escludo quello scenario»

