Fratelli di Crozza Gentiloni e il nuovo partito INSI-PD

Maurizio Crozza veste i panni di Paolo Gentiloni che riflette sulle difficoltà del PD Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Paolo Gentiloni che riflette sulle difficoltà del PD. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Gentiloni e il nuovo partito "INSI-PD"

