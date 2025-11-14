L’Italia di Gattuso è ormai destinata ai playoff. Goal lancia una nuova Unpopular Opinion sulla Nazionale, dopo la deludente prova contro la Moldavia che ha certificato il passaggio attraverso gli spareggi. Noi siamo l’Italia. Scrive Goal.com: “La partita, tra l’altro vinta, contro la Moldavia ha lasciato per l’ennesima volta l’amaro in bocca nel vedere in campo la nostra nazionale, così lontana da quella a cui eravamo abituati. Ma il punto cruciale adesso è proprio questo: rimanere ancorati fermamente a quello che eravamo non porta alcun beneficio, anzi. Non fa altro che sottolineare come le cose siano cambiate e come forse dovremmo farci l’abitudine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Forse Gattuso ha ragione: contestare l’Italia è inutile. Oggi fallire la qualificazione ai Mondiali non sarebbe più uno scandalo