Forse Gattuso ha ragione | contestare l’Italia è inutile Oggi fallire la qualificazione ai Mondiali non sarebbe più uno scandalo

Ilnapolista.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia di Gattuso è ormai destinata ai playoff. Goal lancia una nuova Unpopular Opinion sulla Nazionale, dopo la deludente prova contro la Moldavia che ha certificato il passaggio attraverso gli spareggi. Noi siamo l’Italia. Scrive Goal.com: “La partita, tra l’altro vinta, contro la Moldavia ha lasciato per l’ennesima volta l’amaro in bocca nel vedere in campo la nostra nazionale, così lontana da quella a cui eravamo abituati. Ma il punto cruciale adesso è proprio questo: rimanere ancorati fermamente a quello che eravamo non porta alcun beneficio, anzi. Non fa altro che sottolineare come le cose siano cambiate e come forse dovremmo farci l’abitudine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

forse gattuso ha ragione contestare l8217italia 232 inutile oggi fallire la qualificazione ai mondiali non sarebbe pi249 uno scandalo

© Ilnapolista.it - Forse Gattuso ha ragione: contestare l’Italia è inutile. Oggi fallire la qualificazione ai Mondiali non sarebbe più uno scandalo

Altre letture consigliate

forse gattuso ha ragioneForse Gattuso ha ragione: contestare l’Italia è inutile. Oggi fallire la qualificazione ai Mondiali non sarebbe più uno scandalo - Unpopular opinion su un’Italia di Gattuso in difficoltà: dopo la prova con la Moldavia, gli Azzurri approdano ai playoff. Come scrive ilnapolista.it

forse gattuso ha ragioneGattuso ha ragione: contestare l’Italia è una vergogna - Chi sono gli Ultras Italia finiti nel mirino di Gattuso dopo la contestazione nel corso della sfida contro la Moldavia. Si legge su panorama.it

forse gattuso ha ragioneIgnazio La Russa contro Gattuso, il presidente del Senato critica il ct: "Non può dire vergogna a chi fischia" - Il ct dell'Italia si era lamentato della contestazione dei tifosi azzurri ed è stato rimproverato dal politico ... virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Forse Gattuso Ha Ragione