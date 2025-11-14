Formazioni ufficiali Polonia Olanda | la scelta finale su Zielinski
Inter News 24 . Questi i 22 in campo scelti dai ct Urban e Koeman: i dettagli. Questa sera va in scena a Varsavia l’importante sfida tra Polonia e Olanda, valevole per la qualificazione ai Mondiali 2026. Sarà una sorta di “derby” nerazzurro a metà. Il centrocampista dell’ Inter, Piotr Zielinski, è stato infatti schierato titolare dal Commissario Tecnico della Polonia, Jan Urban, che gli affida le chiavi del centrocampo per il big match. Dumfries KO, l’esterno nerazzurro rientra a Milano. Nella compagine opposta, invece, mancherà l’altro giocatore del club meneghino, Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com
