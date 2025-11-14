Formazioni ufficiali Croazia Far Oer | la decisione di Dalic su Sucic

Inter News 24 . Il centrocampista dell’Inter tra i 22 in campo stasera: le ultime. Continua la sosta per le nazionali, con diversi giocatori dell’ Inter protagonisti nelle rispettive selezioni. Stasera, oltre a Piotr Zielinski, il centrocampista nerazzurro schierato titolare dal CT della Polonia Jan Urban nell’importante sfida contro l’Olanda (orfana dell’altro interista Dumfries), scenderà in campo un altro talento del club meneghino. Sucic titolare con la Croazia di Dalic. Anche Petar Sucic, giovane centrocampista, è stato infatti inserito nella lista dei titolari dal Commissario Tecnico della Croazia, Zlatko Dalic. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Croazia Far Oer: la decisione di Dalic su Sucic

