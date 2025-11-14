Fontecchio | Ecco perché possiamo puntare ai playoff

Gazzetta.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una sessione di allenamento dei Miami Heat, il cestista italiano Simone Fontecchio, protagonista fin qui di un'ottima stagione, ha parlato così a proposito degli obiettivi del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fontecchio ecco perch233 possiamo puntare ai playoff

© Gazzetta.it - Fontecchio: "Ecco perché possiamo puntare ai playoff"

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Fontecchio Perch233 Possiamo Puntare