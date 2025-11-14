Fiera di Natale di San Gregorio Armeno | inaugurazione nel segno di James Senese

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta nel tardo pomeriggio l’inaugurazione ufficiale della 154ª Fiera di Natale di San Gregorio Armeno, la strada dei presepi più famosa al mondo, che ha richiamato un pubblico numeroso, caloroso e profondamente legato alla tradizione artigianale partenopea. L’edizione 2025 è stata dedicata a James Senese, simbolo della musica e dell’identità napoletana. Per l’occasione, gli artigiani hanno realizzato una statuetta celebrativa, consegnata oggi alla figlia Anna Senese, visibilmente emozionata e grata per l’omaggio ricevuto: un gesto che ha unito memoria, affetto e cultura popolare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

