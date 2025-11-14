Fico | Meloni pensi a risorse che mancano per la sanità

Tempo di lettura: < 1 minuto “ I campani meritano serietà. I bonus elettorali, le mancette e gli attacchi personali li lasciamo ad altri. Noi parliamo del programma per la Campania: trasporti, infrastrutture, sociale, lavoro. Il governo però prima di fare passerelle ricordi che è fra quelli che spende meno in Europa per la spesa sanitaria”. Così Roberto Fico replicando agli interventi dei leader del centrodestra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

