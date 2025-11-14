È disponibile la SBC Giramondo di Giulia Gwinn (86 OVR). Questa è una carta versatile e completa, perfetta per entrambe le fasce difensive. Hai 7 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Giramondo Giulia Gwinn (86 OVR). Ruoli: RB (Terzino Destro) o LB, RM.. Mosse Abilità Piede Debole: 4 Stelle 4 Stelle.. Statistiche chiave: Velocità 87, Difesa 85, Dribbling 86.. PLUS: Esterno (TD, TS), Regista largo (ED).. PLUS PLUS: Tornante offensivo (TD, TS).. Le 3 Sfide da Completare. La SBC ha un costo moderato per un terzino 86 OVR di questo livello. Richiede tre rose con rating fino a 85 OVR e l’utilizzo di due carte Squadra della Settimana (TOTW). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Giramondo: Giulia Gwinn (86 OVR) – Terzino D’Élite con 4/4!