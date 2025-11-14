FC 26 SBC Flashback | Ángel Di María 87 OVR – Il Mago 5 Stelle Abilità!
È disponibile la SBC Flashback di Ángel Di María (87 OVR), che celebra un momento significativo della sua carriera. Questa carta offre un’eccellente combinazione di passaggi, dribbling e un boost cruciale alle mosse abilità. Hai 7 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Flashback Ángel Di María (87 OVR). Ruoli: RW (Ala Destra) o RM.. Mosse Abilità Piede Debole: 5 Stelle 3 Stelle.. Statistiche chiave: Dribbling 89, Passaggi 88, Velocità 87, Tiro 85.. PLUS: Ala (ED, AD), Regista largo (ED, AD).. PLUS PLUS: Attaccante interno (ED, AD).. Le 3 Sfide da Completare. La SBC ha un costo moderatoalto per un 87 OVR. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
