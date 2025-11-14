FC 26 Obiettivo | Perfezionista Continentale – 5 Carte 84 OVR e EVO Capitani!

È disponibile l’obiettivo Live “Perfezionista continentale Festival del calcio: Capitani”. Questo obiettivo sblocca un premio finale eccezionale completando le quattro SBC Aggiornamento Continentale in corso. Hai 14 giorni per completare questo obiettivo. Il Premio Finale. Completando tutte e 4 le SBC richieste, sbloccherai l’obiettivo finale che ti ricompensa con: x1 Consumabile EVO Festival del calcio: Capitani (Non Scambiabile).. I Premi Intermedi (SBC Tour Mondiale Sbloccabili). Ogni volta che completi una delle quattro SBC Aggiornamento Continentale, ricevi i seguenti giocatori Tour Mondiale (84 OVR). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

