FC 26 Obiettivo Live Flashback | Festival del Calcio – Gündo?an 86 OVR!
È disponibile l’obiettivo Live “Festival del calcio: Capitani –?lkay Gündo?an”, che ti permette di sbloccare una carta Flashback del centrocampista tedesco e diversi premi bonus. Hai 7 giorni per completare questo obiettivo. Il Premio Finale. Completando tutte e 4 le sfide, riceverai: x1 Flashback?lkay Gündo?an (86 OVR) (Non Scambiabile).. 1000 XP e una Divisa a tema Germania.. Dettagli Carta (Flashback Gündo?an 86 OVR). Ruoli: CM (Centrocampista Centrale) o CDM, CAM.. Mosse Abilità Piede Debole: 3 Stelle 4 Stelle.. Statistiche chiave: Passaggi 86, Dribbling 84, Tiro 83, Difesa 81.. Le 4 Sfide da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
