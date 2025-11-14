FC 26 Evoluzione | Difesa Impenetrabile – DC Totale 86 OVR con Gioco d’Anticipo+! I’ll Protect You

Imiglioridififa.com | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile l’Evoluzione a pagamento “Difesa impenetrabile”. Questa EVO è progettata per trasformare un Difensore Centrale (DC) in un difensore Meta completo (DCCDC) con un focus eccezionale sulla difesa, forza e passaggi. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Costo: 100.000 Crediti o 1.000 FC Points.. Durata: 21 giorni.. Restrizioni Giocatore: GEN max: 84 OVR. Velocità max: 87. Posizione iniziale: DC. N° stili di gioco+ max: 1. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. argento.. Aggiunge il Ruolo: CDC (Centrocampista Difensivo Centrale).. Rarità Finale: Giramondo.. PlayStyle Aggiunti: Passaggio lungo, Tiro teso rasoterra, Intercetto. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

