FC 26 Evoluzione | Corazza d’Argento – CDC d’Élite per la Squadra Argento! Silver Armor
È disponibile l’Evoluzione a pagamento “Corazza d’argento”. Questa EVO è progettata per creare un Centrocampista Difensivo Centrale (CDC) estremamente potenziato, ideale per le sfide con restrizioni argento. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Costo: 15.000 Crediti o 100 FC Points.. Durata: 21 giorni.. Restrizioni Giocatore: GEN max: 74 OVR. Velocità max: 80. Posizione iniziale: CDC. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. argento.. Rarità Finale: Giramondo.. PlayStyle Aggiunti: Intercetto, Scivolata.. Potenziamenti e Ruoli PLUS. Questa Evoluzione applica incredibili miglioramenti massimi, portando la carta a un massimo di 74 OVR (livello Argento) con un focus difensivo e fisico: Valutazione generale (OVR): +20 (MAX: 74). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
News recenti che potrebbero piacerti
EA FC 26 e il realismo nel calcio virtuale moderno - EA FC 26 rappresenta un passo fondamentale nell’evoluzione delle simulazioni sportive moderne. Segnala oasport.it
FC 26 Ultimate Scream Team 2: Terrore, Ruoli PLUS Evoluzioni e Potenziamenti a 99! - L'evento Ultimate Scream torna in EA SPORTS FC 26 con l'uscita del Team 2, portando con sé una valanga di contenuti spettrali. imiglioridififa.com scrive
FC 26 Evoluzione: El Capitán – La Macchina da Gol per l’Attacco! - È disponibile l'Evoluzione a pagamento "El Capitán", pensata per trasformare un attaccante (ATT) in un prolifico realizzatore e rifinitore, con miglioramenti ... Scrive imiglioridififa.com