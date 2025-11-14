È disponibile l’Evoluzione a pagamento “Corazza d’argento”. Questa EVO è progettata per creare un Centrocampista Difensivo Centrale (CDC) estremamente potenziato, ideale per le sfide con restrizioni argento. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Costo: 15.000 Crediti o 100 FC Points.. Durata: 21 giorni.. Restrizioni Giocatore: GEN max: 74 OVR. Velocità max: 80. Posizione iniziale: CDC. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. argento.. Rarità Finale: Giramondo.. PlayStyle Aggiunti: Intercetto, Scivolata.. Potenziamenti e Ruoli PLUS. Questa Evoluzione applica incredibili miglioramenti massimi, portando la carta a un massimo di 74 OVR (livello Argento) con un focus difensivo e fisico: Valutazione generale (OVR): +20 (MAX: 74). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione: Corazza d’Argento – CDC d’Élite per la Squadra Argento! (Silver Armor)