Euro 2032 Abodi | C’è una vera e propria competizione tra questi stadi Fuori dalla selezione ci sono…

Pianetamilan.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Abodi, Ministro per lo sport e per i giovani, ha fatto un quadro generale sulla situazione stadi in vista di Euro 2032 elencando quali strutture sono in competizione e quali no: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

euro 2032 abodi c8217232 una vera e propria competizione tra questi stadi fuori dalla selezione ci sono8230

© Pianetamilan.it - Euro 2032, Abodi: “C’è una vera e propria competizione tra questi stadi. Fuori dalla selezione ci sono…”

Altre letture consigliate

euro 2032 abodi c8217232Euro 2032, Abodi «L’Olimpico e lo stadio della Juve già scelti. Ecco quando prenderemo la decisione sugli altri tre» - Euro 2032, Abodi in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ si è proiettato sulla competizione continentale facendo il punto sugli stadi. Si legge su calcionews24.com

euro 2032 abodi c8217232Stadi Euro 2032, Abodi fa il punto. E cita anche Bari - "Per l'Olimpico sono stati previsti investimenti significativi, apprezzati da UEFA e FIGC. Lo riporta tuttobari.com

euro 2032 abodi c8217232Euro 2032, Abodi promuove l’Allianz Stadium: «Previsti significativi investimenti per la qualificazione, ma lo stadio della Juve va bene così». Poi parla degli altri impianti - Euro 2032: il Ministro dello Sport Abodi ha confermato l’Allianz Stadium non necessita di interventi, mentre il resto del Paese è in corsa Il panorama delle infrastrutture sportive italiane è in pieno ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Euro 2032 Abodi C8217232