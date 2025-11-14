Equitazione | Jessica von Bredow-Werndl vince il Grand Prix di dressage a Stoccarda
La terza tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativa alla Western European League, si è ufficialmente aperta a Stoccarda, in uno show equestre di grande prestigio, che nei prossimi giorni vedrà tantissimi binomi esibirsi in varie specialità. Nel Grand Prix di venerdì 14 novembre, la vittoria è andata alla “padrona di casa”: la fortissima tedesca Jessica von Bredow-Werndl (oro individuale e a squadre sia alle Olimpiadi di Tokyo sia a quelle di Parigi) si è infatti imposta – in sella al suo Diallo BB – sfoderando una ripresa da 73.261%. Alle sue spalle, a completare il podio, ci hanno pensato l’esperto svedese Patrik Kittel, secondo su Touchdown (72. 🔗 Leggi su Oasport.it
