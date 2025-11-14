EMU Xemu si Aggiorna alla v0.8114 | Risolto un Fastidioso Bug in nv2a

La macchina del tempo per la tua Xbox classica si è appena perfezionata. Il team di sviluppo di Xemu, il celebre emulatore per Xbox originale, ha rilasciato la versione 0.8.114, un aggiornamento che, sebbene minore, porta con sé una correzione importante e molto gradita per gli sviluppatori e gli utenti più attenti. Per gli amanti dei dettagli tecnici, questo rilascio è un ottimo esempio di come il lavoro certosino dietro le quinte contribuisca a un’esperienza più stabile e pulita. Il Cuore della Questa Release: nv2a. Il cambiamento principale di questa versione riguarda l’ nv2a, il chip grafico custom della NVIDIA che equipaggiava la console Xbox originale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net