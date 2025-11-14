Emergenza abitativa a Bari l' assessore Grasso | È problema nazionale ecco le nostre proposte al Governo

“Ieri durante l'assemblea dell'Anci, sia il presidente Mattarella che la guida dell'ente, Gaetano Manfredi (sindaco di Napoli) hanno focalizzato la loro attenzione sul tema della casa: sta diventando di grande importanza a livello nazionale e tocca molti Comuni che in questo momento affrontano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Scopri altri approfondimenti

?L’emergenza abitativa al centro dell’assemblea dell’ANCI a Bologna, dove si è parlato anche della candidatura della cucina italiana come patrimonio UNESCO. @comuni_anci Clicca sul link per altre notizie! rainews.it/tgr/news Vai su X

In Irlanda l’emergenza abitativa è un fenomeno grave e antico. Per questa ragione il governo irlandese ha presentato un piano contro la crisi abitativa che prevede la costruzione di 300mila nuove case entro il 2030, di cui 72mila di edilizia popolare, quindi de - facebook.com Vai su Facebook

Case popolari, è emergenza. L'ira dei residenti: i ricorsi per le graduatorie - C’è chi aspetta una casa da 6 anni, chi ha minori disabili in gravi condizioni ma dorme in pochi metri quadri, ospitato da parenti, chi una casa l’ha avuta assegnata ma ci ... Scrive quotidianodipuglia.it

Bari, Lobuono: “Emergenza abitativa tema urgente per la Puglia” - Lobuono a Bari: “Sanità, sicurezza e casa sono le vere priorità. Secondo trmtv.it

Benciolini e 40 assessori di altrettante città: «Alla casa la centralità che merita nell’agenda politica» - «Le città stanno portando avanti Piani per l’Abitare milionari con proprie risorse ma c'è bisogno di fondi pluriennali stabili per riqualificare gli oltre 190. Scrive padovaoggi.it