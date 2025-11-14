Elezioni Regionali 2025 – Intervista ai candidati Pd Enza Amato ed Enzo Cerciello Introduce Antonio Iadicicco già vicesindaco di Cardito

Parlami.eu | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Parlami. 🔗 Leggi su Parlami.eu

elezioni regionali 2025 8211 intervista ai candidati pd enza amato ed enzo cerciello introduce antonio iadicicco gi224 vicesindaco di cardito

© Parlami.eu - Elezioni Regionali 2025 – Intervista ai candidati Pd Enza Amato ed Enzo Cerciello. Introduce Antonio Iadicicco già vicesindaco di Cardito

Contenuti che potrebbero interessarti

elezioni regionali 2025 8211Elezioni regionali in Campania, come e quando si vota - La Campania è una delle tre regioni che, insieme a Puglia e Veneto, è chiamata al voto il 23 e il 24 novembre per eleggere il nuovo governatore e rinnovare il Consiglio regionale. Segnala tg24.sky.it

elezioni regionali 2025 8211Regionali Puglia 2025, chi è in vantaggio secondo gli ultimi sondaggi prima dello stop: Decaro in testa - Corrono per la Presidenza Antonio Decaro (centrosinistra), Luigi Lobuono (centrodestra), Ada Donno ... Si legge su fanpage.it

elezioni regionali 2025 8211Elezioni Regionali Puglia 2025, chi prende più voti tra Decaro e Lobuono secondo i sondaggi - Secondo il sondaggio di Bidimedia sulle elezioni regionali in Puglia, il prossimo 23 e 24 novembre, il candidato del campo largo Antonio Decaro potrebbe ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 8211