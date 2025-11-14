Elezioni in Campania il centrodestra ci prova | Meloni spinge Cirielli
Napoli, 14 novembre 2025 – Di Meloni dice: «Ho imparato tanto da lei. Un difetto? È troppo buona». Edmondo Cirielli si prepara con una battuta affettuosa al bagno di folla e all’ultimo sprint, ancora nove giorni decisivi per la remuntada. Ovvero al recupero del gap (da 5 a 10 punti) che i sondaggi danno al centrodestra rispetto al campo largo, capitanato da Roberto Fico. E per mettere a segno il sorpasso, Cirielli chiama a Napoli lo stato maggiore del centrodestra, in testa la premier Giorgia Meloni e i due vice Salvini e Tajani. Nel Palapartenope gremito, il candidato – che è anche viceministro agli Esteri – tira fuori dal cilindro tre novità per ‘ritornare grandi’ (come recita il suo slogan elettorale). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
ELEZIONI REGIONALI Pietro Miraldi, candidato alle Regionali della Campania nella lista Cirielli Presidente. “Caffè con Pietro” questa mattina a Sapri: un popolo che non si arrende mai. Le istituzioni devono essere sempre vicine ai territori.#cilento #sanità #el - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali in Campania: parlano i protagonisti a pochi giorni dal voto. la7.it/piazzapulita/v… #Piazzapulita Vai su X
Elezioni in Campania, il centrodestra ci prova: Meloni spinge Cirielli - Il viceministro verso le Regionali: “Se nei primi due anni non avrò realizzato metà del mio programma mi dimetterò” ... Lo riporta quotidiano.net
Elezioni regionali in Campania, sprint della premier Giorgia Meloni. Mobilitati tutti i ministri di FdI: il centrodestra punta alla rimonta su Fico - Come dice il ministro Lollobrigida, che ora sta girando per il Veneto ed è pronto ad altre incursioni nel napoletano: «Per noi, la Campania è come l'Everest. ilgazzettino.it scrive
Elezioni Regionali: gli ultimi sondaggi, ecco chi vince in Campania, Puglia e Veneto. Tutti i DATI - A circa 15 giorni dalle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia con una campagna elettorale nel vivo, ecco gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto. Riporta strettoweb.com