Napoli, 14 novembre 2025 – Di Meloni dice: «Ho imparato tanto da lei. Un difetto? È troppo buona». Edmondo Cirielli si prepara con una battuta affettuosa al bagno di folla e all’ultimo sprint, ancora nove giorni decisivi per la remuntada. Ovvero al recupero del gap (da 5 a 10 punti) che i sondaggi danno al centrodestra rispetto al campo largo, capitanato da Roberto Fico. E per mettere a segno il sorpasso, Cirielli chiama a Napoli lo stato maggiore del centrodestra, in testa la premier Giorgia Meloni e i due vice Salvini e Tajani. Nel Palapartenope gremito, il candidato – che è anche viceministro agli Esteri – tira fuori dal cilindro tre novità per ‘ritornare grandi’ (come recita il suo slogan elettorale). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elezioni in Campania, il centrodestra ci prova: Meloni spinge Cirielli