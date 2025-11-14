Elezioni in Campania il centrodestra ci prova | Meloni spinge Cirielli

Quotidiano.net | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 14 novembre 2025 – Di Meloni dice: «Ho imparato tanto da lei. Un difetto? È troppo buona». Edmondo Cirielli si prepara con una battuta affettuosa al bagno di folla e all’ultimo sprint, ancora nove giorni decisivi per la remuntada. Ovvero al recupero del gap (da 5 a 10 punti) che i sondaggi danno al centrodestra rispetto al campo largo, capitanato da Roberto Fico. E per mettere a segno il sorpasso, Cirielli chiama a Napoli lo stato maggiore del centrodestra, in testa la premier Giorgia Meloni e i due vice Salvini e Tajani. Nel Palapartenope gremito, il candidato – che è anche viceministro agli Esteri – tira fuori dal cilindro tre novità per ‘ritornare grandi’ (come recita il suo slogan elettorale). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

elezioni in campania il centrodestra ci prova meloni spinge cirielli

© Quotidiano.net - Elezioni in Campania, il centrodestra ci prova: Meloni spinge Cirielli

News recenti che potrebbero piacerti

elezioni campania centrodestra provaElezioni in Campania, il centrodestra ci prova: Meloni spinge Cirielli - Il viceministro verso le Regionali: “Se nei primi  due anni non avrò realizzato metà del mio programma mi dimetterò” ... Lo riporta quotidiano.net

elezioni campania centrodestra provaElezioni regionali in Campania, sprint della premier Giorgia Meloni. Mobilitati tutti i ministri di FdI: il centrodestra punta alla rimonta su Fico - Come dice il ministro Lollobrigida, che ora sta girando per il Veneto ed è pronto ad altre incursioni nel napoletano: «Per noi, la Campania è come l'Everest. ilgazzettino.it scrive

elezioni campania centrodestra provaElezioni Regionali: gli ultimi sondaggi, ecco chi vince in Campania, Puglia e Veneto. Tutti i DATI - A circa 15 giorni dalle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia con una campagna elettorale nel vivo, ecco gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto. Riporta strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Campania Centrodestra Prova