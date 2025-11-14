EA FC 26 Evoluzione Corazza D’Argento Lista Giocatori Ed Obiettivi

L’ evoluzione Corazza D’Argento è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. Call Of Duty: Black Ops 7. Acquista lo sparatutto in prima persona Call Of Duty: Black Ops 7 con uno sconto del 31% per le piattaforme Xbox E PC. Promozione disponibile fino ad esaurimento scorte! 80.00€ 55.49€ Acquista Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 28 Novembre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Corazza D’Argento. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Evoluzione Corazza D’Argento Lista Giocatori Ed Obiettivi

