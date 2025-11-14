È ancora san Martino? | al mercato delle Idee la musica degli Alla Bua

MURO LECCESE – “È ancora San Martino?”, ideato e realizzato da Dilinò e rientrante nella programmazione di eventi del Nodo Galattica di Muro Leccese, porterà sabato 15 novembre sul palco del Mercato delle Idee di Muro Leccese gli Alla Bua per una grande notte di cultura, musica, food & beverage. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Argomenti simili trattati di recente

LE CASTELLA, DUE COLPI DI MERCATO: ARRIVANO FRANCESCO SCUTERI E MARIO MARTINO L’ASD Le Castella Calcio continua a investire con ambizione la squadra che sta affrontando la stagione 2025/2026. Due annunci che confermano la serietà d - facebook.com Vai su Facebook

Piemonte Latte celebra San Martino e rinnova la forza della cooperazione - Durante la tradizionale Festa di San Martino, Piemonte Latte ha riunito oltre 200 soci per fare il punto sull’annata, sulle prospettive del mercato e sul valore dell’aggregazione ... Lo riporta targatocn.it

Piemonte Latte celebra San Martino - Piemonte Latte ha riunito oltre 200 soci per discutere l'anno agrario, le prospettive di mercato e rinnovare la forza dell'aggregazione e della cooperazione. Da vitadiocesanapinerolese.it

Fiere e festeggiamenti di San Martino 2025 a Piove di Sacco - La Fiera “franca” di San Martino 2025 si svolgerà martedì 11 novembre. Da padovaoggi.it