disney riporta ufficialmente il rocketeer nel mondo del cinema

Il ritorno di The Rocketeer: nuova avventura a fumetti firmata Disney. Il celebre personaggio di The Rocketeer si prepara a tornare sotto i riflettori grazie a una nuova produzione distribuita da Disney. La casa di produzione ha annunciato il rilancio della saga attraverso un nuovo ciclo di fumetti, intitolato The Rocketeer: The Island. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel custodire e aggiornare l'eredità creativa del personaggio, originariamente ideato da Dave Stevens. l'uscita e il contenuto di The Rocketeer: The Island. Una continuazione fedele alla tradizione. Il primo numero di The Rocketeer: The Island è stato presentato in anteprima da The Wrap, rivelando una narrazione scritta da John Layman e impreziosita dai disegni di Jacob Edgar.

