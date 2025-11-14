Di Francesco su Camarda | Ecco cosa mi aspetto da lui Sta crescendo molto ed è un momento…

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, si è soffermato sull'attaccante in prestito dal Milan, Francesco Camarda anche in vista dei suoi impegni con l'Italia Under 21: ecco le parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Francesco su Camarda: “Ecco cosa mi aspetto da lui. Sta crescendo molto ed è un momento…”

