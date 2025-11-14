Delitto di Garlasco parla Venditti | Mi sarei dovuto fermare Eccesso di zelo

È stata una giornata strana quella di oggi per quanto riguarda l’inchiesta di corruzione al vaglio della procura di Brescia, inchiesta che in un certo senso tange il delitto di Garlasco. Perché i due indagati sono Mario Venditti, il pm che nel 2017 archiviò per la seconda volta Andrea Sempio, e il padre di quest'ultimo, Giuseppe Sempio. Corrotto e corruttore secondo l’ipotesi dell’accusa, tutta da dimostrare, ma l’udienza di oggi al Tribunale del Riesame ha riservato una grande sorpresa: l’assenza del pubblico ministero. “ Pensavo - ha detto Venditti in un’intervista rilasciata a Gianluigi Nuzzi per Dentro la Notizia, poi ritrasmessa a Quarto Grado - sinceramente che avrebbero depositato i tre verbali degli ultimi due giorni, quelli delle sit, degli avvocati e con mia grande sorpresa non c’era neanche il pubblico ministero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Delitto di Garlasco, parla Venditti: “Mi sarei dovuto fermare. Eccesso di zelo”

Contenuti che potrebbero interessarti

Delitto di #ChiaraPoggi a #Garlasco: le impronte sulla porta della villetta sono di #MarcoPoggi e di un carabiniere - facebook.com Vai su Facebook

Il delitto di Garlasco continua a far discutere: un’unghia sparita, provette mescolate, frammenti di DNA e indagini compromesse. I risultati delle analisi affidate alla genetista Denise Albani, attese per dicembre, possono riscrivere la verità su uno de... Vai su X

Delitto di Garlasco/ Avvocato Venditti: “Accanimento contro mio cliente, un bimbo di 15 anni…” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole dell'avvocato Aiello, legale di Mario Venditti e non solo: ecco cosa è emerso ... Si legge su ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Da dicembre le cose saranno molto più chiare, occhio allo scontrino” - Il delitto di Garlasco negli studi di Dentro la notizia, con l'intervista agli avvocati Gallo e De Rensis: ecco che cosa hanno detto ... Lo riporta ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, colpo di scena al Riesame: chi era assente - L'udienza al Riesame di Brescia sulle posizioni dell'ex pm Venditti e dei carabinieri Spoto e Sapone per il delitto di Garlasco. Lo riporta newsmondo.it