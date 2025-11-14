De Laurentiis tuona contro le Nazionali | Non si può andare avanti così Io pago i miei giocatori e si infortunano lì | ci devono risarcire

De Laurentiis attacca FIFA e UEFA dopo l’infortunio di Anguissa: il presidente del Napoli chiede un risarcimento e il potere di bloccare i giocatori. L’annosa controversia tra i club di Serie A e le Nazionali torna a infiammarsi, e questa volta a tuonare è il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’ira del patron azzurro è esplosa a seguito dell’ultimo grave infortunio occorso ad André-Frank Zambo Anguissa con il Camerun. Il centrocampista ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, un infortunio che costringerà gli azzurri (rivali della Juventus per lo Scudetto ) a vederlo tornare in campo solo nel 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Laurentiis tuona contro le Nazionali: «Non si può andare avanti così. Io pago i miei giocatori e si infortunano lì: ci devono risarcire»

