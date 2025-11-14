De Laurentiis | Figc Uefa e Fifa sistemi immobili in cui nessuno vuole lasciare la poltrona Sui calciatori che in Nazionale si fanno male …

Aurelio De Laurentiis torna a parlare. Il presidente del Napoli, intervenuto telefonicamente al Centro Congressi della Federico II durante l'edizione speciale di Motore Italia – America's Cup organizzata da Milano Finanza, ha toccato una lunga serie di temi, come riportato da TuttoNapoli.net: dal rapporto con le Nazionali alle difficoltà strutturali del calcio moderno, passando per l'economia dello sport e il futuro di Napoli. Queste le sue parole: Il primo affondo di De Laurentiis riguarda proprio le Nazionali, tema caldo dopo gli ultimi infortuni che hanno colpito Rahmani e Anguissa:. "Presto i miei giocatori e poi me li ritrovo rotti.

