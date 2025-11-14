Danilo | Buffon e Andrea Agnelli due idoli La Juve è il club della mia vita

L'ex difensore brasiliano dei bianconeri racconta il suo legame con il club. E svela il messaggio decisivo ricevuto da Buffon prima della finale di Coppa Italia del 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Danilo: "Buffon e Andrea Agnelli due idoli. La Juve è il club della mia vita"

