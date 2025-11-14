Dal Passatore al metodo Runner451 | Massimiliano Montanari e coach Simone Cellini ospiti a Run2u

Nella puntata 42 di Run2u, due protagonisti della corsa italiana raccontano una storia di passione, metodo e consapevolezza:Massimiliano Montanari, medico e ultra runner romagnolo, e Simone Cellini, coach e fondatore di Runner 451. Un dialogo intenso tra atleta e allenatore, tra scienza e cuore, dove la corsa diventa metafora di vita, equilibrio e crescita personale.Montanari, reduce dalla straordinaria 100 km del Passatore, condivide il suo approccio alla fatica, al recupero e alla motivazione quotidiana.Ceccarelli, creatore di Runner 451, spiega come il coaching moderno non sia solo allenamento ma consapevolezza, metodo e felicità nel correre. 🔗 Leggi su Oasport.it

