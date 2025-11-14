Da peculato a peculato d' uso | l' ex Prefetto Francesco Messina dovrà attendere il 19 dicembre

Ci vorrà ancora un mese o poco più per sapere se Francesco Messina, ex prefetto di Padova, verrà rinviato a giudizio. Non più, però, per peculato continuato per la quarantina di episodi che sarebbero legati a un uso personale e illegittimo dell'auto di servizio e degli autisti assegnati: la Gup. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

