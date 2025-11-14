Dà della zocc a imprenditrice del porno | 42enne a giudizio per diffamazione
Pubblica un commento su facebook in cui dà della “zocc.” a imprenditrice del porno e finisce a processo per diffamazione. Il gip di Agrigento ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura e disposto l'imputazione: un 42enne di Agrigento sarà adesso giudicato per l'accusa di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
