Dà della zocc a imprenditrice del porno | 42enne a giudizio per diffamazione

Agrigentonotizie.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblica un commento su facebook in cui dà della “zocc.” a imprenditrice del porno e finisce a processo per diffamazione. Il gip di Agrigento ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura e disposto l'imputazione: un 42enne di Agrigento sarà adesso giudicato per l'accusa di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: D224 Zocc Imprenditrice Porno